السبت 22-07-2023
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السبت، 22-07-2023 01:07 م

نجم مصري يسخر من محمد رمضان ويكشف سبب ابتعاده عن الفن

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الوكيل الإخباري- سخر الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال تصريحات إعلامية من الفنان محمد رمضان، مؤكداً أنه لن يقدم الأدوار التي قدمها الأخير حتى لو كان "هيشحت".

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وقال فلوكس إنه لا يمكن أن يؤدي دور البلطجي الذي قدمه محمد رمضان في عدد من الأعمال، حتى لو كلفه الأمر باللجوء للشحاتة، وذلك رداً على تصريحات الأخير التي أكد فيها رفضه تقديم دور صبي الراقصة الذي قدمه فلوكس مهما كان الثمن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.


وعن كواليس ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، بعد تعاونه مع أبرز نجوم الفن على مدار سنوات عديدة، أشار فلوكس إلى أنه لم يتلقَ أي عروض فنية، منذ أكثر من خمس سنوات.


وقال ساخراً: "بقالي أكتر من خمس سنين مبيتعرضش عليا أعمال فنية، وده بيدل على إني فنان مش كويس، وده علشان أنا لو مُمثل كويس كان إتعرض عليا شغل".


وأضاف أن الجيل الحالي يرفض الاستعانة بنجوم الجيل القديم، وهو ما تسبب في اختفاء الفنانين الكبار عن الساحة الفنية.. وكان مسلسل "الأب الروحي" والذي عرض عام 2017، هو آخر الأعمال التي شارك بها فاروق فلوكس خلال الفترة الماضية.

 

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