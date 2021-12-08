يعقوب بوشهري يهاجم فهد الزهراني

الوكيل الإخباري - هاجم نجم شبكات التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري على فهد الزهراني زوج الفاشينيستا منال الأنصاري، شقيقة خبيرة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري التي انفصل عنها أخيراً.





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وقال بوشهري في فيديو نشره على حسابه في تطبيق "سناب شات": "يا اخي والله صارلي كم يوم قاعد أتعوذ من إبليس.. وقاعد أتحمل فوق طاقتي. يا أخي مليت، يألفون القصص ويصدقونها.. والله ثم والله ما نزلت شي ولا حطيت شي، ولا نزلت شي بالغلط ولا قربت صوب أحد.. هذاك بس يألف قصص".





وأضاف: ”يا ابن الحلال أنا والله إذا بس التفتت عليك راح أضايقك وأضايق من حوليك.. ولكن أنا حطيت بعيني شي واحد، رجل كبير في السن وطيب ما شفت منه إلا الطيب، فلا تكسر العهد اللي بيني وبينك، يرحم والديك فكر.. تكفى نصحتك فكر انت رب أسرة. يرحم والديك طالبك وخر (تراجع) والله إني اقدر وتخيل اقدر وأقولك وخر".





المصدر - لها