الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 01:07 م

يوسف الشريف يحذر من انتحال شخصيته على مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - حذّر الفنان يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه وأصدقاءه من وجود أشخاص يتعمّدون ترويج شائعات وأخبار كاذبة عنه وأعماله الفنية، وذلك من طريق استخدامهم لصورته الشخصية التي يعرضها من خلال حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ببرنامج الفوتوشوب وكتابة تلك الشائعات عليها، معلناً عن غضبه من كل الذين يستغلّون اسمه وصورته في نشر تلك الأخبار الكاذبة من خلال صفحات مزيفة باسمه .

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وهاجم الشريف هؤلاء الأشخاص عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلاً: "في ناس معندهاش ضمير بتضرب تويتات باسمي عالفوتوشوب وناس معندهاش ضمير بتنشرها بدون ما تتأكد من صحتها"، موضحاً: "أنا الأكونت بتاعي أهه مش صعب خالص إنك تتأكد من صحة التويتة... أرجو الحذر".

 

لها

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