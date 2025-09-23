بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة مصرية تعرض أثاث منزلها للبيع - صور

الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة المصرية ناني سعد الدين عن عرض أثاث منزلها للبيع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أن قطع الأثاث بحالة ممتازة وخالية من العيوب.

وكتبت ناني: "السفرة والنيش جاية بـ100 ألف، بس البيع على 70 ألف، مفهوش ولا غلطة، لو فيه غلطة واحدة متخدهمش، اللي محتاجهم يقولي، الأثاث موجود في حدائق الأهرام، وده بتاعي أنا شخصيًا."



يأتي هذا العرض في ظل تراجع عدد الأعمال الفنية للفنانين، خاصة من غابوا عن الساحة لفترات طويلة.









لبنان 24