خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر

وأوضح حسنين أن المشروع يتضمن ألبومين غنائيين يضمان حوالي 20 أغنية، بعضها سيُقدَّم على شكل ديوهات مع نجوم كبار، وستُطرح الأعمال بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
انفصال هاندا أرتشيل عن المليونير هاكان صابانجي.. والسبب والدته!
-
بعد تعرضها للنصب... تطور جديد في قضية إليسا
-
بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟
-
كفوري يستقبل مولودته الجديدة... يا فرحة ما اكتملت!
-
وفاة فنان مصري بشكل مفاجئ والسبب يصدم محبيه
-
مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة
-
وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم
-
فنانة لبنانية مصرية تثير الجدل في السعودية بسبب تركي آل الشيخ