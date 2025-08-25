خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر

الوكيل الإخباري- أعلن محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" السعودية، عن تعاون فني طويل الأمد مع الفنان اللبناني فضل شاكر.

وأوضح حسنين أن المشروع يتضمن ألبومين غنائيين يضمان حوالي 20 أغنية، بعضها سيُقدَّم على شكل ديوهات مع نجوم كبار، وستُطرح الأعمال بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.