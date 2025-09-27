شاهد دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا

وأرفقت دانييلا المنشور برسالة حب جاء فيها:
"نحتفل بعيدك يا حبيبي منذ البارحة، عيد ميلاد سعيد… أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وإلى الأبد."
يُذكر أن الثنائي ينتظر مولودهما الأول، دون الكشف عن جنس الطفل حتى الآن.
