السبت 2025-09-27 12:14 م
 

شاهد دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا

ناصيف زيتون و دانييلا رحمة
 
السبت، 27-09-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   وثّقت الممثلة دانييلا رحمة لحظات من احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر صور وفيديوهات نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، حيث ظهر الثنائي في أجواء رومانسية خلال رحلة لهما في إيطاليا.

وأرفقت دانييلا المنشور برسالة حب جاء فيها:
"نحتفل بعيدك يا حبيبي منذ البارحة، عيد ميلاد سعيد… أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وإلى الأبد."


يُذكر أن الثنائي ينتظر مولودهما الأول، دون الكشف عن جنس الطفل حتى الآن.

 

 

لبنان 24

 
 
ىةا

ةة

اة

