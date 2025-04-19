مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد: بكاء النجوم وتوديع حزين

في جنازته، بدا أن جميع من عرفوه من زملائه في الوسط الفني يشعرون بالحزن العميق. مشهد بكاء الفنان صلاح عبد الله كان من أبرز لحظات الحزن، فقد كان الراحل صديقًا مقربًا له، وكذلك ظهور كريم محمود عبد العزيز وهو يحاول مواساة صديقه رغم ألمه. هذا المشهد والعديد من المشاهد الأخرى أكدت على العلاقة الوطيدة التي كان يتمتع بها الراحل مع زملائه.
سليمان عيد، الذي بدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينات، كان له حضور خاص في السينما والتليفزيون، وترك بصمة واضحة في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات. من أشهر أعماله فيلم "الإرهاب والكباب" الذي قدمه مع الزعيم عادل إمام، وكان نقطة انطلاق له نحو مزيد من النجاحات. كما شارك في عدد كبير من الأعمال المميزة التي جعلت له قاعدة جماهيرية واسعة.
أحدث أعماله كان فيلم "فار بـ7 ترواح"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، والذي يتضمن مشاركة عدد من النجوم الكبار. ورغم رحيله، إلا أن إرثه الفني سيظل حيًا في قلوب جمهور الفن.
-
أخبار متعلقة
-
حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب
-
350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه
-
الكشف عن هوية خطيب الممثلة السورية نادين قدور - فيديو
-
ممثل سوري يوجه رسالة دعم لسلاف فواخرجي
-
بألبوم من 5 أغانٍ.. بهاء سلطان "ترند" منصات الموسيقى
-
الإعلان عن سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد
-
الفنان المصري سليمان عيد في ذمة الله
-
أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة