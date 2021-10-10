الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 10:41 ص

ثلاجة يتم نقلها بطريقة مميزة وغير معتادة في كازاخستان



الوكيل الاخباري - استمتع مستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي يظهر نقل ثلاجة من قبل سكان أكتوبي الكازاخستانية بطريقة مميزة، فريدة من نوعها.

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على ما يبدو، صندوق السيارةالخلفي لم يسع الثلاجة، فكان الجزء المتبقي منها خارج السيارة أطول من الذي داخل الصندوق، فتميل السيارة نحو الشارع.

لذلك قام أحد الأشخاص بمسكها بكلتا يديه والجري خلف السيارة، في مشهد تفاعل معه الناس بطريقة مضحكة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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