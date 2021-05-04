صداقة استثنائية .. كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته!

الوكيل الاخباري - شكّلت أنثى كلب إنجليزي صداقة مذهلة مع
طائر العقعق البري "نوع من أنواع الغراب".
حيث عثرت عائلة أسترالية على طائر العقعق الصغير الذي فقد عائلته وأصيب ببعض الجروح التي منعته من الطيران، وعثرت عليه الكلبة خلال مسيرتها اليومية المعتادة سبتمبر الماضي، ونبهت مالكتها جولييت.
تقول جولييت من كوينزلاند في أستراليا، أن كلبتها المحبوبة البالغة من العمر عامًا واحدًا تشعر بالرعب عند رؤية طيور العقعق.
لكن الكلبة بيجي بدت قلقة للغاية بشأن طائر العقعق الصغير المصاب، فطلبت جولييت وزوجها ريس بعض النصائح من اختصاصي محلي في الحياة البرية حول كيفية إعادة العقعق إلى حالته الصحية وفي غضون أسبوع، تعافى تمامًا.
لكن خلال ذلك الوقت، أصبحت الكلبة بيجي والطائر لا ينفصلان أبدًا، فقد أرضعته الكلبة، وأصبح الطائر يعتقد بأنها والدته.
بعد قضاء كل يوم برفقة بيجي بجانبها، لم يرغب العقعق - الذي أطلق عليه اسم مولي في المغادرة، على الرغم من محاولة الزوجين إقناعه بالطيران.
المصدر : صدى البلد