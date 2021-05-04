الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الأمانة لـ الوكيل : 1500 موظف تلقى اللقاح ضمن حملة التطعيم

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

التربية لـ الوكيل : تلقي المطعوم للمعلمين بدون رسالة

سريلانكا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

اطمئنان بعد نتائج عينات مخالطي المصاب بالسلالة الهندية بالزرقاء

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

تطعيم معلمي المحافظات الخميس

الثلاثاء، 04-05-2021 12:53 م

صداقة استثنائية .. كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته!



الوكيل الاخباري - شكّلت أنثى كلب إنجليزي صداقة مذهلة مع طائر العقعق البري "نوع من أنواع الغراب".

حيث عثرت عائلة أسترالية على طائر العقعق الصغير الذي فقد عائلته وأصيب ببعض الجروح التي منعته من الطيران، وعثرت عليه الكلبة خلال مسيرتها اليومية المعتادة سبتمبر الماضي، ونبهت مالكتها جولييت.

تقول جولييت من كوينزلاند في أستراليا، أن كلبتها المحبوبة البالغة من العمر عامًا واحدًا تشعر بالرعب عند رؤية طيور العقعق.

لكن الكلبة بيجي بدت قلقة للغاية بشأن طائر العقعق الصغير المصاب، فطلبت جولييت وزوجها ريس بعض النصائح من اختصاصي محلي في الحياة البرية حول كيفية إعادة العقعق إلى حالته الصحية وفي غضون أسبوع، تعافى تمامًا.

لكن خلال ذلك الوقت، أصبحت الكلبة بيجي والطائر لا ينفصلان أبدًا، فقد أرضعته الكلبة، وأصبح الطائر يعتقد بأنها والدته.

بعد قضاء كل يوم برفقة بيجي بجانبها، لم يرغب العقعق - الذي أطلق عليه اسم مولي في المغادرة، على الرغم من محاولة الزوجين إقناعه بالطيران.

اضافة اعلان
 



لم يرغب مولي وبيجي في الانفصال، بل إنهما ينامان جنبًا إلى جنب، فقد حقق مقطع فيديو للحيوان والطائر "ممسكين بأيديهما" أثناء النوم 2.4 مليون مشاهدة على TikTok.

تقول جولييت: "لم أكن أتخيل مطلقًا في أكبر أحلامي أن مقطع فيديو سجلته لهذين الشخصين وهما يلعبان كل يوم بشكل لطيف ويتعايشان معًا، سيصل إلى أكثر من مليوني شخص".

أصبح مولي العقعق مهووس ببيجي وأصبح الزوجان لا ينفصلان أبدا، حتى أن الكلبة بيجي المحبوبة تنتج حليبًا للطائر.

 



تقول جولييت: "نامت مولي خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، ولم نعتقد أنها ستنجو من الإصابة". أحضرنا لها بعض الديدان الحية وقطارة بالماء، وفي غضون أسبوع تعافت، لكنها ترفض الرحيل الآن.

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
SEI_77207074

بالبنزين.. سائق بريطاني ينجح في صد لصوص حاولوا سرقته في محطة وقود

F5CIFVS4UFOX3KT3Y2ILKRTDTQ

مشاهد لإعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

Solar_Orbiter_Venus_flyby

مسبار ناسا يسجل صوتا غريبا من كوكب الزهرة

original

طيار يفاجئ فتاة سعودية على متن طائرة

309afcaa-37e2-4e31-ba7d-4ad9d19351da

شاب أميركي يعرض نفسه للدغات ثعابين من أجل تقييم الألم!

ZSxfuQAzOFs

شاهد أول منزل مستأجر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أخبار متعلقة
117500151

آلاف الببغاوات تغزو مدينة أسترالية

c4cd7adaebdf50728ce8bb8d93808247

ملايين المشاهدات لدجاجة تطارد كلبا

1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية

FD8J9BYEqo4

كلب شهم ينقذ صديقه الصغير من الغرق في جنوب أفريقيا

goldie

كلب يقتحم ماراثون أمريكي ويصل إلى خط النهاية

iG2OW598YFc8CbNvjmHcMhYGzm4JwRAvPV7eUyUmT04

نملة صغيرة تنقض على أفعى دفاعا عن مسكنها