عنّفها حتى الموت.. وزير يقتل زوجته بمطعم في كازاخستان -فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير اقتصاد كازاخستان السابق، كوانديك بيشيمباييف، ظهر فيه وهو يعنّف زوجته في مطعم بطريقة وحشية، ما أدى إلى وفاتها توفيت بعد ساعات قليلة من الواقعة.



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ونشر شقيق الضحية أيتبيك نوكينوفا الفيديو الذي وثقته الكاميرات في تشرين الثاني من العام الماضي على حساباته الشخصية، وذلك بعد محاولات من فريق دفاع المتهم لإثبات أن سبب الوفاة كان ناتجًا عن ورم دموي، وأن الوزير كان يحب زوجته ولم يقصد قتلها.





وتزوج بيشيمباييف من سلطانات نوكينوفا قبل عام من وقوع الحادثة، وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فقد قضى الوزير وقتاً طويلاً في التودد ومحاولة اقناعها بالزواج منه، لكنه عنفها بعد الزواج ومنعها من رؤية عائلتها.



وأكد تقرير الطبيب الشرعي، تعرّض سلطانات لـ 13 ضربة على الرأس وحده، بالإضافة لركلات في أجزاء مختلفة من جسمها.



واليوم، ينتظر الوزير الأسبق النطق الرسمي بالحكم.

لبنان 24