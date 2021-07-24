وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر خلاف وتبادل لإطلاق النار في السعودية

الوكيل الإخباري - ألقت قوات الأمن السعودية، مساء أمس الجمعة، القبض على أشخاص اشتركوا في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة الشرقية من المملكة ونجم عنه وفاة شخصين.

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وقالت السلطات السعودية إن حادثا لإطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على أطراف الحادث الذي وقع في محافظة الخفجي.



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، إن الجهات الأمنية في الخفجي باشرت بلاغا عن إطلاق نار بين خمسة مواطنين في العقدين الثاني والرابع من العمر، لخلاف سابق بينهم.



وأسفر إطلاق النار عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما تستكمل الشرطة إجراءاتها لإحالة القضية إلى النيابة العامة.



وأوضح حساب الأمن العام، على تويتر، أن الجهات الأمنية قبضت على أطراف الحادثة.

المصدر - البيان