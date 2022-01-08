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السبت، 08-01-2022 08:52 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 303 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 302.937.207، وإجمالي الوفيات 5.478.995 .


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ836.478 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 59.388.528.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  483.178 وإجمالي إصابات   35.226.386


وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ308.258 وإجمالي إصابات 10.437.471. 


وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095.


وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.934 وإجمالي إصابات 2.329.717.
وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 150.223 وإجمالي إصابات 14.280.490.
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.121 وإجمالي إصابات 4.265.187
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.697 وإجمالي إصابات 7.083.762.


تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.821 وإجمالي إصابات 6.204.224.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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