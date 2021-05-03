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الإثنين، 03-05-2021 08:53 م

بعد اتصاله بمواطن هندي

إسبانيا تسجل رابع إصابة بسلالة كورونا الهندية

اسبانيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في منطقة إكستريمادورا الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بهذا المتغير في البلاد إلى 4 حالات.

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وتم رصد الإصابة لدى مريض وصل إلى المنطقة المتاخمة للبرتغال الشهر الماضي بعد اتصاله بمواطن هندي.


وكانت السلطات الإسبانية أكدت تسجيل ثلاث حالات على متن السفينة التجارية "بروميثيوس ليدر" التي ترفع علم سنغافورة، والتي تخضع للحجر الصحي في مدينة فيجو الساحلية شمال غرب البلاد.


وفرضت إسبانيا حجرا صحيا إلزاميا لمدة 10 أيام على القادمين من الهند الأسبوع الماضي، بعد أن أبلغت الدولة الآسيوية عن سلالة فيروسية سريعة الانتشار، مسؤولة عن غالبية الحالات الجديدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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