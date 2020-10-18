الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 03:22 ص

إصابة وزراء خارجية النمسا وبلجيكا بكورونا

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الوكيل الاخباري -  ثبتت الفحوص إصابة وزيري خارجية النمسا وبلجيكا بفيروس كورونا بعد حضورهما اجتماعاً مع زملائهما بدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، مما يزيد المخاوف من احتمال حدوث "انتشار واسع النطاق" للفيروس في الاجتماع.

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وقالت متحدثة باسم وزارة خارجية النمسا امس السبت إن وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج ونظيرته البلجيكية صوفي ويلمز جلسا بجوار بعضهما أثناء إفطار قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي عقد يوم الاثنين الماضي في لوكسمبورج.


وأضافت المتحدثة "يُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرج أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج يوم الاثنين". وقالت إن الوزير لم تظهر عليه أي أعراض وأجرى الفحص كإجراء اعتيادي.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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