إيطاليا ترصد 7260 إصابة و55 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 7260 إصابة و55 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7260، مقابل 7162 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.464 مليون حالة، بينها 130502 حالة نشطة.



وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 55 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 69 في إحصائية الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128634 شخصا.



كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.204 مليون شخص، بعد تسجيل 5465 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

روسيا اليوم





