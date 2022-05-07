السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمرك مطار الركاب : تعاملنا مع أكثر من 80 ألف مسافرٍ قادمٍ للمملكة خلال عطلة العيد

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

السبت، 07-05-2022 04:06 م

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

6276693a4236045d49442ec1


الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "ستريتس تايمز"، إن سلطات بكين باشرت اليوم السبت بتنفيذ مرحلة جديدة من الاختبارات واسعة النطاق للكشف عن المصابين بكوفيد.

وفي الوقت الراهن، تم إغلاق أكثر من 60 محطة مترو - أكثر من 15٪ من شبكة المترو. كما ألغت السلطات عددا من خطوط الحافلات، وحظرت ارتياد  مطاعم في بعض مناطق المدينة.

وبدأت اليوم الجولة الأولى من ثلاث جولات اختبار في منطقة تشاويانغ ببكين، حيث تقع مكاتب الشركات والسفارات الأجنبية.

اضافة اعلان

 

وفي يوم أمس، تم تشخيص 45 حالة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، مصحوبة بأعراض، وثماني حالات بدون أعراض. في اليوم السابق، تم تحديد 55 و 17 حالة على التوالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة بكين تتخذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار الموقف الذي حدث في شنغهاي التي يعيش سكانها في عزلة على مدى أكثر من شهر.

خلال فترة الوباء بأكملها في الصين، تم اكتشاف أكثر من 219.2 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 5.1 ألف حالة وفاة من عواقب المرض.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200618-ULFDM-Exam2-1-1200x900

شانغهاي تؤجل امتحانات القبول للجامعات والمعاهد والمدارس اثر تفشي كورونا

WhatsApp Image 2022-05-07 at 1.06.13 PM

هل للتلقيح ضد كورونا علاقة بمرض التهاب الكبد لدى الاطفال ؟ .. خبير أمريكي يجيب

3dac58322f

طبيبة روسية: لماذا كورونا يقتل الرجال الصُلع غالبا؟

روسيا كورونا

الصين: تسجيل 4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

62736f7c4c59b763be1d7a19

منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور أوميكرون الفرعية

ر

الخارجية الأميركية: إصابة الوزير بلينكن بكوفيد-19

أخبار متعلقة
35e8b53ad0

الصين تغلق عشرات محطات المترو لكبح تفشي كورونا