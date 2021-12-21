الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 10:35 ص

اكتشاف عارض مفاجئ لأوميكرون

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الوكيل الإخباري-أعلن الدكتور فلاديمير بوليبوك، عالم المناعة والحساسية الروسي، أن الصداع ووهن القوة، هي أعراض رئيسية لمتحور "أوميكرون".

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ويقول الخبير في حديث لموقع Ura.ru الإخباري، موضحا "أكثر الأعراض المميزة لمتحور "أوميكرون" إنها صداع واضح وضعف" بالإضافة لاكتشاف عارض مفاجئ وهو " انهيار القوة المفاجئ ".


ويؤكد الخبير، على أن الخبراء وصفوا اأكثر من 70 عرضا لجميع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ما يشكل معضلة في تحديد المتحور الذي أصاب المريض.


ويقول، "هذه الأعراض تتكرر في سلالات مختلفة، ولكن هناك أعراض تتميز بها سلالات محددة. فمثلا سلالة ووهان تتميز بفقدان حاستي الشم والتذوق، ولكن هذه الأعراض نادرا ما تلاحظ عند الإصابة بسلالة "دلتا".


ويضيف، وفقا لما ينشره الخبراء في البلدان الأخرى عن متحور"أوميكرون" هذه الأعراض نادرة جدا عند الإصابة بمتحور "أوميكرون".

 

روسيا اليوم

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