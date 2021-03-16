اكتشاف وجود سلالة جنوب إفريقيا في روسيا

الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه تم اكتشاف وجود سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا المستجد، في روسيا.

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وأضافت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف السلالة البرازيلية من الفيروس، في الأراضي الروسية.



وتابعت الهيئة في بيانها: "تم اكتشاف 28 شكلا من الانعزالات الجينية من النوع البريطاني، واثنين من النوع الجنوب إفريقي، ولا توجد انعزلات من النوع البرازيلي".



وأكدت "روس بوتريبنادزور"، اكتشاف طفرات أخرى من الفيروس، في 16 حالة.

في 10 مارس، ذكرت آنا بوبوفا رئيسة "روس بوتريبنادزور"، أنه في ذلك الوقت لم يتم في تلك الفترة اكتشاف أي عينة من سلالة جنوب إفريقيا، في روسيا.

المصدر : روسيا اليوم

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