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الخميس، 01-07-2021 01:41 م

الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل بشهادة 'كوفيد-19' الرقمية

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الوكيل الإخباري- يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من، اليوم الخميس، بالعمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أن نظام إصدار شهادة "كوفيد-19" بدأ العمل به اعتبارا من، اليوم الخميس، بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الدول الأعضاء الـ 27 للاتحاد الأوروبي و4 دول أوروبية خارجيه تابعة لمنطقة شنغن (إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).

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ويقضي النظام الجديد بوجود 3 أنواع من شهادة "كوفيد-19"، وهي إما تؤكد تلقي الشخص للقاح المعتمد في الاتحاد الأوروبي المضاد لكورونا، أو تؤكد تماثله للشفاء من العدوى قبل 180 يوما، أو تثبت عدم إصابته بالفيروس بناءً على نتيجة فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR).

 

ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة الرقمية عن عام.

ويعد فرض هذه الشهادة الرقمية، مسألة مثيرة للجدل، خاصة وأنه لم تتضح بعد كيفية التنسيق بين دول الاتحاد في تطبيق المعايير الجديدة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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