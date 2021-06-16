الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 08:53 م

السعودية تسجل 1239 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 932 حالة، ووفاة 15 حالة في المملكة العربية السعودية خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة العربية السعودية 469414 إصابة، من بينها 10606 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1549 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 451187 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7621 حالة وفاة.

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وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة باليد، وترك مسافة آمنة بين الأفراد، للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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