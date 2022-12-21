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الأربعاء، 21-12-2022 12:25 م

الصحة التونسية تعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه تم إيواء نحو 27 حالة جديدة في المستشفيات والمصحات الخاصة.

وكشفت الإحصائيات الدورية لوزارة الصحة حول انتشار كوفيد 19، القيام بـ3019 تحليلا خلال ذات الفترة ذاتها.

وسجلت الوزارة في الأسبوع الذي سبق، 3 وفيات و137 إصابة جديدة بالفيروس.

وقد أصاب الفيروس منذ ظهور أول حالة بتونس في مارس 2020، مليون و147 ألف و477 شخصا، وراح ضحيته 29 ألف و279 شخصا.

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روسيا اليوم

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