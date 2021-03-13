الصحة العالمية تدعو لزيادة تمويل برنامج مكافحة انتشار كورونا

الوكيل الاخباري - أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن برنامج "ACT-Accelerator" لمكافحة فيروس كورونا يحتاج إلى تمويل بقيمة 22.1 مليار دولار.
ووفقا له، نشرت المنظمة استراتيجية وميزانية جديدين للمشروع لعام 2021، وقال غيبريسوس: "في الوقت الحالي، تم تخصيص برنامج ACT-Accelerator مبلغ 11 مليار دولار، لكننا ما زلنا نواجه فجوة تمويلية قدرها 22.1 مليار دولار.. نحث البلدان على زيادة التمويل للبرنامج باعتباره أفضل استثمار في التعافي العالمي".
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/4qG8dzTiLi— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 12, 2021
وتم إطلاق برنامج ACT Accelerator الدولي تحت رعاية منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، وفرنسا، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس في 24 نيسان/ أبريل 2020.
المصدر : سبوتنك