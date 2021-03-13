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السبت، 13-03-2021 01:53 م

الصحة العالمية تدعو لزيادة تمويل برنامج مكافحة انتشار كورونا

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الوكيل الاخباري - أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن برنامج "ACT-Accelerator" لمكافحة فيروس كورونا يحتاج إلى تمويل بقيمة 22.1 مليار دولار.

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ووفقا له، نشرت المنظمة استراتيجية وميزانية جديدين للمشروع لعام 2021، وقال غيبريسوس: "في الوقت الحالي، تم تخصيص برنامج ACT-Accelerator مبلغ 11 مليار دولار، لكننا ما زلنا نواجه فجوة تمويلية قدرها 22.1 مليار دولار.. نحث البلدان على زيادة التمويل للبرنامج باعتباره أفضل استثمار في التعافي العالمي".

 



وأضاف غيبريسوس أنه: "كلما طالت فجوة التمويل، سيصعب استيعابها"، مشيرا إلى أن "هذا مجرد جزء بسيط من أكثر من 13 تريليون دولار، المبلغ الذي يقدر صندوق النقد الدولي، أن البلدان ذات الدخل المرتفع أنفقته على التحفيز المالي".


وتم إطلاق برنامج ACT Accelerator الدولي تحت رعاية منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع  المفوضية الأوروبية، وفرنسا، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس في 24 نيسان/ أبريل 2020.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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