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الإثنين، 26-07-2021 06:58 م

الصحة المصرية تحذر المواطنين من موجة كورونا رابعة

مصر


الوكيل الإخباري - حذرت مستشارة وزير الصحة المصرية نهى عاصم، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، المواطنين من احتمالية تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا.

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وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc": "غير مستبعد وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر مع بداية الشتاء ودخول الدراسة".


وأوضحت مستشارة وزير الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن "دلتا بلس" تشمل نفس الأعراض الخاصة بباقي السلالات، ولكنها تصيب الأطفال والفئات العمرية الشابة بشكل أوسع.


وأكدت مستشارة وزير الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن وفيات كورونا في مصر بحسب التحليلات طبقا للفئة العمرية فإن نسبة وفاة الأطفال أو أقل من 20 سنة لم تتغير منذ ظهور الجائحة في مارس 2020.


وأشارت مستشارة وزير الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إلى أن نحو 5 ملايين شخص في مصر حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، لافتة إلى أن شهر أغسطس سيشهد وجود أنواع كثيرة من التطعيم بجانب توفير مصر اللقاحات المصنعة المحلية.


وتابعت مستشارة وزير الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا: "نسبة الإقبال على التطعيم زادت، معظم اللقاحات الموجودة في السوق وفرت نسخ للأطفال وبدأ ذلك بلقاح فايزر، توفير لقاح للأطفال في مصر سيحتاج التأكد من أمان اللقاح بالنسبة للأطفال وإنهاء الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة والقطاع الطبي وبعدها سيتم توجيه التطعيم للأطفال".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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