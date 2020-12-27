الصين تسجل22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين اليوم الأحد أنه تم تسجيل 22 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 12 حالة محلية العدوى و 10 حالات وافدة من الخارج.

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ومن بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل سبع حالات في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين وخمس حالات في العاصمة الصينية بكين .

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليوم ، انه حتى نهاية يوم امس السبت، سجل البر الرئيسي الصيني إجمالي 4203 حالات وافدة، غادرت من بينها 3933 حالة المستشفيات بعد التعافي، ولا يزال 270 شخصا يتلقون العلاجات الطبية، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86955 حالة حتى يوم السبت، بما في ذلك 334 مريضا لا يزالون قيد العلاج.

وذكر التقرير أن 81987 مريضا غادروا المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4634 شخصا.



