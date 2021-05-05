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الأربعاء، 05-05-2021 08:40 م

2144 إصابة

بريطانيا .. 27 وفاة جديدة بكورونا

بريط


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، 2144 إصابة و27 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2144، مقابل 1649 الاثنين و1946 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4425940.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 27 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع حالة واحدة فقط في بيانات الاثنين و4 حالات الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127570 شخصا.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.795 مليون شخص، بينهم أكثر من 15.887 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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