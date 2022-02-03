تحديد سبب فقدان الشم عند الإصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - قام المتخصصون في مركز "Genotek Medical Genetic Center" الروسي بتحديد مجموعة من الجينات التي تسبب زيادة خطر فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا.

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ربط العلماء التغيرات في مواقع الجين "UGT2A1" و"UGT2A2" ونشاط خلايا الشم في الأنف، بحسب ما ذكرت صحيفة "Izvestia".



قال ألكسندر راكيتكو، مدير مركز جينوتيك الطبي الوراثي: "تمتلك نسبة من البشر المتغيرات الجينية "UGT2A1" و"UGT2A2" التي تزيد من فرصة فقدان حاسة الشم".

وأوضح أن الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج لديهم خطر متزايد بنسبة 11% لفقد قدرتهم على التعرف على الروائح.



وشدد الخبراء على أن فقر الدم ليس سوى أحد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا الذي لا يتجلى عند الجميع.



تتم استعادة المستقبلات عند معظم المرضى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة.

المصدر : سبوتنك