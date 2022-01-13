الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 08:48 م

جرعة ثالثة من لقاح أسترازينيكا تعزز القدرة على مقاومة أوميكرون

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الوكيل الاخباري - قالت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس، إن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لكوفيد-19، أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون وغيره من السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا وجاما.

وقالت شركة الأدوية العالمية إن الاستجابة المتزايدة لوحظت في أولئك الذين تم تطعيمهم سابقاً إما بلقاحها أو بأحد اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال   .

 وأضافت، أنها سترسل هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم نظراً للحاجة الملحة إلى الجرعات التنشيطية.

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