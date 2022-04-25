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الإثنين، 25-04-2022 09:28 ص

شركة يابانية تعلن التوصل لعلاج يشفي سريعاً من كورونا

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الوكيل الاخباري- قالت شركة الأدوية اليابانية شيونوجي Shionogi & Co Ltd اليوم الأحد، إن علاجًا تجريبيًا أنتجته، أظهر تحييدا سريعا للفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، وفقًا لبيانات جديدة.

وذكرت شيونوجي في بيان، نقلا عن نتائج المرحلة "2 ب" من المرحلة الثانية / الثالثة من التجارب السريرية، أن العقار S-217622، "أظهر إزالة سريعة لفيروس SARS-CoV-2 المعدي".

لدى الشركة تطلعات عالمية في ما يتعلق بالحبوب المضادة للفيروسات، والتي يتم تقييمها الآن من قبل المنظمين اليابانيين.

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وقالت شيونوجي أيضاً، إن النتائج التي تم نشرها اليوم الأحد، بينت أن الدواء أحدث تحسنًا في درجة مركبة من خمسة أعراض "تنفسية وحمى".

وذكرت شركة الأدوية في مارس الماضي، أنها ستطلق تجربة عالمية للمرحلة الثالثة من العقار بدعم من الحكومة الأميركية، وصرح الرئيس التنفيذي إيساو تيشيروجي، بأن الإنتاج قد يصل إلى 10 ملايين جرعة سنويًا.

كانت أسهم شيونوجي متقلبة بسبب التكهنات حول نجاح العلاج. وصعد السهم يوم الجمعة بعد تقرير عن أن الحكومة الأميركية تجري محادثات للحصول على إمدادات من العقار.

وفي 13 أبريل، هوى السهم بنسبة تصل إلى 16٪ بسبب التقارير التي تفيد بأن الدواء قد يشكل مخاطر في حالات الحمل، بناءً على البيانات قبل السريرية.

 

 

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