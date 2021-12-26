تسجيل أول إصابة بأوميكرون في غزة

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، في القطاع.

اضافة اعلان



وقال مجدي ضهير، نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، "الحالة المُصابة من الفلسطينيين المُقيمين بغزة، أي أن العدوى حدثت داخل القطاع".



وتابع ضهير، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة: "هناك عودة لصعود المنحنى الوبائي في غزة، ما يؤكد أننا داخلون على موجة رابعة من الجائحة من المتوقع أن تكون عنيفة ونحن مقبلون على أيام عصبية".



وأعرب عن تخوفاته من "انتشار الفيروس وتفشّيه في القطاع بشكل سريع وهائل، في ظل استمرار وجود متحور دلتا".



وطالب بتوحيد الجهود، للخروج من هذه الموجة بأقل الأضرار.

الأناضول