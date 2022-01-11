الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

السير: وفاة طفل و28 إصابة في المملكة خلال 24 ساعة

92 مخالفة خلال الامتحان التكميلي التوجيهي

الدوريات الخارجية تُحذر

إرتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة الى 27 ألفا و678 إصابة

مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء

خبر سار من فايزر حول متحور أوميكرون

بيان من الديوان الملكي القطري .. الموت يفجع العائلة المالكة في قطر

الطاقة النيابية تناقش ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الثلاثاء

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة 3 وزارات اليوم

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة

الثلاثاء، 11-01-2022 07:31 ص

علماء يؤكدون أن نزلات البرد علاج فعال ضد كورونا - تفاصيل

نزلات البرد


الوكيل الإخباري - وجد علماء من جامعة "كينغز كوليدج" في لندن أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع عدد الخلايا التائية بسبب نزلات البرد أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

اضافة اعلان


بدأت الدراسة في سبتمبر 2020، عندما لم يكن معظم سكان المملكة المتحدة قد أصيبوا بعد بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم ضد COVID-19.
درس العلماء 52 متطوعًا عاشوا مع شخص مصاب، خضع المشاركون لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليومين الرابع والسابع بعد التعرض، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature Communications" العلمية.


تم أخذ عينات الدم في غضون ستة أيام بعد ملامستها للمريض. أتاح ذلك للأخصائيين تحليل مستويات الخلايا التائية المتاحة، والتي تنتجها فيروسات كورونا الشائعة الأخرى التي تسبب نزلات البرد.


ووجدت أن 26 متطوعًا لم يصابوا بالعدوى لديهم مستويات أعلى بكثير من هذه الخلايا التائية من بقية المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالفعل.


أوضح البروفيسور أجيت لالواني أحد مؤلفي الدراسة: "للحماية من الفيروس، تهاجم هذه الخلايا التائية البروتينات الموجودة في فيروس COVID-19".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونااااا

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

فايزر

خبر سار من فايزر حول متحور أوميكرون

w

عودة الطلبة للتعليم الوجاهي في إسبانيا وسط تصاعد أوميكرون

wwww

ايطاليا تشدد القيود على غير الملقحين

UGsZT

"كورونا" يضرب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الاحتلال الإسرائيلي

UGsZT

"كورونا" يضرب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الاحتلال الإسرائيلي

أخبار متعلقة
اوميكرون

علماء يحددون أعراض أوميكرون الشائعة.. لا تتجاهلها

روسيا كورونا

أمريكا تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا

كورونا العالم

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا

بريطانيا تسجل 150 وفاة و 59610 إصابات بفيروس كورونا

12202112184635684001231

بريطانيا تلغي قائمة حظر السفر المرتبطة بأوميكرون غدا

photo_2020-03-17_15-18-07

روسيا : تسجيل 14 دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا