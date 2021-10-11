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الإثنين، 11-10-2021 12:18 م

غزة: 11 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 11 وفاة و 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي، أنه تم تسجيل 1782 حالة تعاف من الفيروس خلال الساعات الاخيرة.


واشارت الى ان الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 177224 إصابة، من بينها 13329حالة نشطة و162424 حالة تعافٍ، وبلغ اجمالي الوفيات 1471 وفاة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 280 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 186.


وحول التطعيمات، بينت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 768590 جرعة والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 457790 شخصًا.

 

المصدر: بترا

 

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