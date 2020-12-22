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الثلاثاء، 22-12-2020 11:05 ص

غزة: 12 وفاة و516 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 12 وفاة و516 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع انه تم اجراء 2163 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية، وتسجيل 12وفاة و516 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 630 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 34390 اصابة، من بينها 9574 حالة نشطة و24533 حالة شفاء و283 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 312 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 203 حالات


 




 

 


 

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