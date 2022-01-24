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الإثنين، 24-01-2022 09:20 م

فرنسا: إلزامية شهادة المطاعيم لدخول الأماكن العامة

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الوكيل الاخباري - بدأت فرنسا، اليوم الاثنين، بتطبيق قرار اعتماد إلزامية "شهادة التطعيم" بدلا من "الشهادة الصحية"، لدخول جميع من تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عاماً إلى الأماكن العامة، كالمطاعم، وأماكن الترفيه والنقل العام والقاعات الرياضية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تم استثناء التجمعات السياسية والمراكز الصحية من القرار، وستفرض عقوبات قاسية على عمليات تزوير شهادات المطاعيم، تصل إلى السجن خمس سنوات إضافة لغرامة تبلغ 75 ألف يورو.

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