فلسطين تتسلم الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V اليوم

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تصل اليوم الخميس الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" لوزارة الصحة الفلسطينية.



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وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.



وذكرت السفارة الروسية في رام الله اليوم الخميس، أن تسليم اللقاح الروسي إلى الجهات المختصة الفلسطينية سيكون بحضورها.

يُشار إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".





المصدر : روسيا اليوم

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