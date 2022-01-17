في حالة نادرة.. وفاة رضيع بكورونا في قطر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطر، وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع نتيجة "إصابة شديدة بكوفيد-19".

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وأضافت أنه "لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".

وأكدت الوزارة القطرية أن "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) شملت عدداً أكبر من الأطفال، ما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".



وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات لأطفال نتيجة كورونا منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.



ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو أربعة آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف ديسمبر.



وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كورونا في نهاية ديسمبر بسبب زيادة الإصابات.



وإجمالاً، سجلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، نحو 300 ألف إصابة بينها نحو 600 وفاة.

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