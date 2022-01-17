الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

عاصفة ثلجية كبرى تضرب الولايات المتحدة

في حالة نادرة.. وفاة رضيع بكورونا في قطر

29 ألف طالب تكميلي يتقدم اليوم لامتحان تاريخ الأردن

اللجنة المالية تناقش موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي اليوم

مجلس النواب يناقش مشروع تعديل الدستور المعاد من الأعيان

مصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات

رصد ثوران كبير آخر لبركان تونغا

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح

كهرباء اربد تؤخر دوام موظفيها الاثنين

بلدية برقش تتعامل مع حوادث عرضية إثر الهطول الغزير للأمطار

الإثنين، 17-01-2022 07:32 ص

في حالة نادرة.. وفاة رضيع بكورونا في قطر

طفل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطر، وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع نتيجة "إصابة شديدة بكوفيد-19".

اضافة اعلان


وأضافت أنه "لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".
وأكدت الوزارة القطرية أن "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) شملت عدداً أكبر من الأطفال، ما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".


وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات لأطفال نتيجة كورونا منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.


ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو أربعة آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف ديسمبر.


وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كورونا في نهاية ديسمبر بسبب زيادة الإصابات.


وإجمالاً، سجلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، نحو 300 ألف إصابة بينها نحو 600 وفاة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح ١

أستراليا تعترف بلقاح 'سبوتنيك V' الروسي

كورونا ٢

أين يفقد أوميكرون نشاطه وحيويته بشكل أسرع؟

120229105859366203240

تركيا تعيد إلزامية مسحات كورونا بعد يوم من إلغائها

12022820145612398782

ألمانيا: تخوف من تفاقم الأوضاع في المستشفيات بسبب ارتفاع إصابات كورونا

1202213233758832247869

كندا تسجل 150 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Doc-P-907586-637779029189566048

البروتين سرّ الصمود بوجه كورونا.. هذا ما كشفته دراسة جديدة

أخبار متعلقة
199001-1716890548

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت 2

الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

7a7ce3a845a01ca38ccc827b6aa99e2f

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا الوكيل

انخفاض طفيف في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

r

الإمارات تتخطى توزيع 9 .22 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

wwww

قطر : منع غير الملقحين من دخول المساجد