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الإثنين، 24-01-2022 10:07 ص

كوريا الجنوبية: أوميكرون يمثل 50% من إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الاثنين، أن متحور "أوميكرون" بات يشكل حوالي 50% من الإصابات الجديدة في البلاد.

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وقال وزير الداخلية والسلامة، النائب الثاني لرئيس المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة، جون هيه-تشول، في اجتماع حكومي للاستجابة لكوفيد-19، إن سلالة "أوميكرون" تمثل حوالي 50% من الإصابات الجديدة في البلاد.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الإصابات اليومية إلى حوالي 7500 إصابة اليوم، مضيفا أن متوسط عدد الإصابات اليومية بلغ 5963 إصابة في الأسبوع الماضي، وهذا أعلى بحوالي 50% عن الأسبوع الذي سبقه.

وأكد أن الحكومة ستركز جهودها على الاستجابة بفعالية لمتحور "أوميكرون" في المناطق التي تشهد زيادة في حالات الإصابة به.

هذا وتخطط الحكومة لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، خاصة للمجموعات عالية الخطورة، بهدف تقليل الحالات الحرجة والوفيات بكورونا.

كما تخطط لإدخال اختبارات مستضدات سريعة في مراكز اختبار كورونا لعامة الناس ذوي المخاطر المنخفضة لتحقيق نتائج أسرع.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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