متخصصة في علم الأوبئة تكشف عن مضاعفات نادرة بعد الإصابة بكورونا

الوكيل الاخباري - كشفت ناتاليا بشينيتشنايا، نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة الروسي، عن المضاعفات النادرة التي قد يعاني منها المريض بعد الإصابة بفيروس كورونا.

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ووفقا لها، يعاني بعض الأشخاص بعد الشفاء من عدوى فيروس كورونا، من خدر في الأطراف أو فقدان جزئي للإحساس.



وأوضحت بشينيتشنايا في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن أعراض خدر الأطراف تظهر بشكل خاص لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مرض السكري، بسبب انخفاض تغذية الألياف العصبية في الفترة الحادة من المرض.



وأضافت الخبيرة أن: "أقل من ثمانية بالمائة من المرضى يشكون من خدر في الأطراف أو انخفاض في حساسيتهم في متلازمة ما بعد الجلد".



وفي وقت سابق، كشف فريق من العلماء البريطانيين أسباب ظهور أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" على بعض الأشخاص، وعدم ظهورها على البعض الآخر.



وبعد مقارنة الحمض النووي للأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة لفيروس "كورونا"، مع أولئك الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، توصل العلماء، من جامعة نيوكاسل البريطانية، إلى أن جين "HLA-DRB1" هو المسؤول عن الأعراض.







المصدر : سبوتنك