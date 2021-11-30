مستجدات المتحور الجديد 'أوميكرون'

الوكيل الاخباري - لا يزال المتحور الجديد "أوميكرون" يثير العديد من المخاوف والتساؤلات عن مدى خطورته، إذ بات انتشاره واضحا في العديد من الدول، وسط إجراءات احترازية وتقييدية فرضتها لمكافحة تمدده.

اضافة اعلان



-الهند: المتحور أوميكرون يظهر في فحوصات كورونا.



-الاتحاد الأوروبي يؤكد وجود 42 حالة إصابة بأوميكرون في 10 دول بالاتحاد.



-الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، يكشف عن طرق الوقاية من سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.



-الصحة العراقية تحذر من احتمال اختراق السلالة الجديدة من كورونا للبلاد في أي لحظة.



-الخارجية الصينية: نتوقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الموعد المحدد، رغم التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد.



-الأمن الصحي البريطاني: لا توجد إشارة على زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة حتى الآن.



-أول إصابة فرنسية بـ"أوميكرون" في جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي.



-سنغافورة تؤجل إجراءات إعادة الفتح لحين تقييم المتحور "أوميكرون"



- اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون".



-رئيس "موديرنا" يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية ضد كورونا فعالة ضد المتحور "أوميكرون".



-تونس تفرض شروطا جديدة على الوافدين بداية من 1 ديسمبر تزامنا مع انتشار "أوميكرون".

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة