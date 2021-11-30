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الثلاثاء، 30-11-2021 02:41 م

مستجدات المتحور الجديد 'أوميكرون'

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الوكيل الاخباري - لا يزال المتحور الجديد "أوميكرون" يثير العديد من المخاوف والتساؤلات عن مدى خطورته، إذ بات انتشاره واضحا في العديد من الدول، وسط إجراءات احترازية وتقييدية فرضتها لمكافحة تمدده.

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-الهند: المتحور أوميكرون يظهر في فحوصات كورونا.


-الاتحاد الأوروبي يؤكد وجود 42 حالة إصابة بأوميكرون في 10 دول بالاتحاد.


-الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، يكشف عن طرق الوقاية من سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.


-الصحة العراقية تحذر من احتمال اختراق السلالة الجديدة من كورونا للبلاد في أي لحظة.


-الخارجية الصينية: نتوقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الموعد المحدد، رغم التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد.


-الأمن الصحي البريطاني: لا توجد إشارة على زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة حتى الآن.


-أول إصابة فرنسية بـ"أوميكرون" في جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي.


-سنغافورة تؤجل إجراءات إعادة الفتح لحين تقييم المتحور "أوميكرون"


- اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون".


-رئيس "موديرنا" يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية ضد كورونا فعالة ضد المتحور "أوميكرون".


-تونس تفرض شروطا جديدة على الوافدين بداية من 1 ديسمبر تزامنا مع انتشار "أوميكرون".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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