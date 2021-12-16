مصر.. اللقاح المحلي آمن للبدء في التجارب السريرية

الوكيل الإخباري-قال نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أيمن الخطيب إنه يتوقع خلال 6 أشهر ظهور بوادر أمل في نتائج التجارب السريرية على اللقاح المصري لكورونا والذي أنتجه العلماء المصريين.

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وأشار الخطيب، إلى أن تطوير اللقاح المصري مر بمراحل كثيرة، منها ما قبل السريرية وقد قدم المركز القومي للبحوث الدراسات الكافية والدقيقة للهيئة، وبعد المراجعة والتدقيق وافقت الهيئة على بدء الدراسات الإكلينيكية، وأقرت بأن اللقاح آمن للبدء في التجارب السريرية.



وأوضح أن بعد موافقة الهيئة بدأت الدراسات الأكلينكية للمرحلة التجربية الأولى، وعندما نرى نتائجها على البشر نعطى الموافقة لبدء المرحلة الثانية ثم الثالثة.



ولفت إلى أن الهيئة تقف مع الصناعة الوطنية المصرية للقاح وتقف يدًا بيد وتدعم فنيا التجارب السريرية ولكن لا تجريها، كما تدعم الهيئة المركز القومي لتقديم الملف الكامل لبدء التصنيع المحلي بمصانع المصل واللقاح بجمهورية مصر العربية.



وتقوم الهيئة بدور رقابي، وفقا لقانون إنشائها والذي تضمن ضم 3 كيانات وهيئات تحت مظلتها، حيث يضم الهيكل التنظمي لها 9 إدارات مركزية وتضم 45 إدارة عامة و109 إدارات لتواكب السوق الحالي والمستقبلي لصناعة الدواء بمصر.



وتضم الهيئة، 3 كيانات كبرى كانت تابعة لجهات متعددة فيما سبق وجميعها معنية بتنظيم ورقابة وتفتيش وترخيص الدواء.



روسيا اليوم

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