مصر تنتج لقاحاً محلياً بنسبة 100%

الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تعمل على إنتاج لقاح لكورونا وفق تعاون مصري صيني مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" المصرية، لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني بشكل محلي بنسبة 100% وبجودة وفعالية عالية.



كما أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية في لقاء تلفزيوني على قناة محلية مصرية ، أنه في القريب العاجل سينتج العلماء المصريون لقاحاً مصرياً بنسبة 100%، مضيفاً "نتمنى أن يتم العمل على لقاح من علمائنا خلال بضعة أشهر

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وجاء ذلك بعد توجيه من الرئيس المصري بتوطين صناعة الدواء في مصر

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