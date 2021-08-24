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الثلاثاء، 24-08-2021 09:24 م

مصر تنتج لقاحاً محلياً بنسبة 100%

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تعمل على إنتاج لقاح لكورونا وفق تعاون مصري صيني مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" المصرية، لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني بشكل محلي بنسبة 100% وبجودة وفعالية عالية.

كما أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية في لقاء تلفزيوني على قناة محلية مصرية ، أنه في القريب العاجل سينتج العلماء المصريون لقاحاً مصرياً بنسبة 100%، مضيفاً "نتمنى أن يتم العمل على لقاح من علمائنا خلال بضعة أشهر

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وجاء ذلك بعد توجيه من الرئيس المصري بتوطين صناعة الدواء في مصر

 

TRTعربي

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