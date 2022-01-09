الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

اكثر من 5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة

المناطق المُعرضة للأمطار الغزيرة في المملكة مساء اليوم

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

مليون دينار مخصصات الطعام في مستشفى الجامعة الأردنية سنوياً

الغبين مديرا لمكتب جلالة الملك العسكري

الضمان تدعو جمهورها للاطلاع على ومضاتها التأمينية عبر حساباتها

الأحد، 09-01-2022 02:12 م

موديرنا: لقاح من جرعة واحدة لكورونا والإنفلونزا بهذا الموعد !

173-221145-moderna-corona-technology-against-influenza_700x400


الوكيل الإخباري-تعمل "موديرنا" على تطوير لقاح من جرعة واحدة، تعتقد أنه سيكون فعالا ضد كوفيد-19 والإنفلونزا.

وتوقع رئيس شركة الأدوية الأميركية في المملكة المتحدة، داريوس هيوز، أن يكون اللقاح الجديد جاهزا مطلع العام القادم.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هيوز قوله: "اللقاح المركب السنوي سيكون أكثر ملاءمة للمرضى لأنه يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية، كما أنه سيقلل من تكلفة إدارة التطعيمات التي تتحملها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".

وأضاف هيوز: "التطعيم ضد فيروس كورونا والإنفلونزا قد يكون متاحا بحلول شتاء عام 2023".


وتابع قائلا: "من الرائع أن يحصل المرضى على لقاح يحمي من جميع الأمراض التنفسية مرة واحدة".


وتعمل "موديرنا" أيضا على تطوير لقاح لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويتوقع أن تظهر بيانات المرحلة المبكرة عن فعاليته خلال الأسبوعين المقبلين.

وأظهر أحدث إحصاء لرويترز أن أكثر من 301.83 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-1205778418-1586266969

صفر وفيات جديدة بكورونا في الكويت

Omico-logo-afp_d

أطباء يكشفون عن علامة مبكرة قد تشير للإصابة بمتحور 'أوميكرون'

iStock-1205778418-1586266969

30371 اصابة جديدة بكورونا في المكسيك

20200302030838838

الأجسام المضادة بعد الشفاء من كورونا قد تكون خطيرة !

62572f35-7bf1-4baf-b048-1792deca39dc_16x9_1200x676

السعودية تبدأ حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد كورونا

How_to_Cope_If_Someone_in_Your_House_Gets_COVID

علامة غريبة قد تدل على إصابتك بكورونا

أخبار متعلقة
نزلات

تصريح هام من عالم أوبئة عن نهاية كورونا

thumbs_b_c_4829f065c16e907556b065fae5a5321b

مستشارو الحكومة البريطانية ينصحون بعدم إعطاء جرعة لقاح رابعة للمسنين

إعطاء لقاح

مصر تعلن عن استقبال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

بريطانيا 2

بريطانيا تخفف قواعد فحوصات كورونا للقادمين اليها

567bdb10-5f34-4031-a09b-6227356af96a

تفاصيل عن فلورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب به؟

eae33eb1-f6a4-47b2-b9d4-af3b05a9b2bf-scared_child_getting_shot

ألمانيا .. 21 طفل على الأقل تلقوا جرعة خاطئة من لقاح كورونا