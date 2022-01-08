مستشارو الحكومة البريطانية ينصحون بعدم إعطاء جرعة لقاح رابعة للمسنين

الوكيل الإخباري-أوصى خبراء بريطانيون بعدم إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا للمقيمين بدور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، لأن الجرعة الثالثة توفر حماية دائمة ضد دخولهم المشفى.

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وتدل المعلومات المتوفرة لدى وكالة الأمن الصحي البريطانية على أن الحماية من دخول المستشفيات بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تظل عند نسبة تقدر بنحو 90%، بعد 3 أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة.



نتيجة لذلك، نصحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين الحكومية، أمس الجمعة، بعدم وجود حاجة لتقديم جرعة رابعة، أو جرعة معززة ثانية، للأشخاص المسنين والضعفاء في هذا الوقت.



وقالت اللجنة: "بدلا من ذلك، يجب على الحكومة التركيز على إعطاء جرعة ثالثة لأكبر عدد ممكن من الناس، لتعزيز الحماية من متحور أوميكرون لفيروس كورونا.



قال رئيس اللجنة البروفيسور، وي شين ليم: "تُظهر البيانات الحالية أن جرعة التعزيز مستمرة في توفير مستويات عالية من الحماية ضد الأمراض الشديدة، حتى بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنا المعرضة للخطر".



وأضاف: "لهذا السبب، خلصت اللجنة إلى أنه لا توجد حاجة فورية لإعطاء جرعة معززة ثانية (أي الجرعة الرابعة)".



وارتفع عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19 يوم الخميس الماضي إلى 18454، أي أكثر من ضعف العدد قبل أسبوعين.

روسيا اليوم