موسكو: تطعيم خمسة ملايين شخص بالمكون الأول من لقاح ضد كورونا

الوكيل الاخباري- تم تطعيم خمسة ملايين شخص من سكان موسكو، بالمكون الأول من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال المكتب الصحفي لعمدة العاصمة الروسية، إن من بين الذين تم تطعيمهم بالمكون الأول، هناك 1.1 مليون مواطن روسي تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وأضاف المكتب في بيانه: "حاليا، تم تطعيم خمسة ملايين من سكان مدينة موسكو بالمكون الأول من اللقاح المضاد لمرض كوفيد، بما في ذلك 1.1 مليون مواطن روسي فوق سن الستين".

المصدر: روسيا اليوم