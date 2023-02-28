هونج كونج تُلغي إلزامية وضع الكمامة

الوكيل الإخباري - أعلنت هونج كونج، يوم الثلاثاء، أن وضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة كما في الهواء الطلق لن يعود إجراءً إلزاميًّا اعتبارًا من الأربعاء، لتلغي بذلك آخر القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة كوفيد.

اضافة اعلان



والمدينة الصينية هي أحد آخر الأماكن في العالم، التي كانت لا تزال تفرض على كل شخص يزيد عمره على عامين وضع الكمامة أثناء وجوده في أي مكان عام؛ وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار بالعملة المحلية (1200 يورو).



وقال جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج، للصحافيين: "أعلن أن إلزامية وضع الكمامة سيتم إلغاؤها بالكامل اعتبارًا من يوم غد في الأول من مارس، بما في ذلك في الداخل والخارج وفي وسائل النقل العام".

سبق