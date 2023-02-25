كندا تسجل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

الوكيل الإخباري - سجلت كندا 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية يوم الجمعة.

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وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و595 ألفا و42 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 51 ألفا و253.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز يوم الجمعة أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

الشروق