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الإثنين، 20-09-2021 02:23 م

16 وفاة و2103 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 16 وفاة، و2103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1262 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في العيزرية، وحالة في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في نابلس.


وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 61، طولكرم 155، نابلس 203، ضواحي القدس 32، سلفيت 34، جنين 101، طوباس 25، أريحا والأغوار 21، رام الله والبيرة 117، بيت لحم 18، الخليل 36، قطاع غزة 1300".


وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 108، طولكرم 140، نابلس 331، ضواحي القدس 17، سلفيت 71، جنين 106، طوباس 10، أريحا والأغوار 9، رام الله والبيرة 101، بيت لحم 8، الخليل 3، قطاع غزة 358".


ولفتت الكيلة إلى وجود 76 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 221 مريضا، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,306,012 بينهم 587,112 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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