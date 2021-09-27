21 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 21 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا، و1525 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في محافظة نابلس، و3 في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في جنين.



وأضافت: أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 78، جنين 68، نابلس 110، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 41، سلفيت 14، بيت لحم 30، طوباس 13، رام الله والبيرة 70، ضواحي القدس 13، الخليل 45، قطاع غزة 1698".



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 156، جنين 60، نابلس 155، قلقيلية 69، أريحا والأغوار 11، سلفيت 60، بيت لحم 0، طوباس 9، رام الله والبيرة 126، ضواحي القدس 19، الخليل 7، قطاع غزة 853".



وذكرت أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 92.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 74 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 192 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,372,528 بينهم 699,342 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا