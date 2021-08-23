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الإثنين، 23-08-2021 02:24 م

5 وفيات و1366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات، و1366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و382 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في سلفيت.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 109، قلقيلية 52، نابلس 266، طوباس 28، سلفيت 27، جنين 49، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 71، ضواحي القدس 8، الخليل 40، بيت لحم 3، قطاع غزة 663، مدينة القدس 42".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 16، قلقيلية 7، نابلس 90، طوباس 4، سلفيت 2، جنين 5، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 42، ضواحي القدس 3، الخليل 2، بيت لحم 1، قطاع غزة 145، مدينة القدس 64".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  96 مريضاً، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 712,501 بينهم 439,024 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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