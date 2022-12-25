استخدامات مرطب الشفاه الجمالية: 10 طرق ستفاجئكِ

الوكيل الاخباري - مرطّب الشفاه كما يدلّ اسمه يرطّب الشفاه ويخلّصها من التشقّقات، أليس صحيح؟ هذا ما كنّا نعتقد من قبل! هذا المستحضر الصغير متعدّد المهام، فهو يشمل استعمالات أخرى لا علاقة لها بالشفاه. كوني متأكّدة أنّه سيسهّل عليكِ روتينكِ الجماليّ من دون أن تدري ، تابعي القراءة واكتشفي ما يخبّأه لكِ هذا المستحضر الصغير من مفاجآت.



استخدامات مرطب الشفاه الجمالية

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1- مرطب الشفاه لتثبيت الخصلات المتطايرة



افركي يديكِ بكمية قليلة من مرطّب الشفاه، ثمّ طبّقيه على خصلاتِ شعركِ لتثبيتها وجعلها لامعه.



2- مرطب الشفاه لتثبيت شعيرات الحاجب



طبّقي مرطّب الشفاه على حاجبيكِ لتسهيل عمليّة التمشيط، والمحافظة على شكلهما طيلة اليوم ولتثبيت شعيرات الحاجب.



3- مرطب الشفاه من أجل ترطيب الاظافر



يحتوي مرطّب الشفاه على مكوّنات طبيعية تساعد على إزالة الجلد الميّت حول الأظافر وتقويتها. دلّكي أصابعكِ وحول أظافركِ يومياً بهذا المستحضر وتمتّعي بأنامل جذّابة.



4- مرطب الشفاه من أجل ترطيب اليدين



لا يعمل مرطّب الشفاه على الحدّ من تشقّقات شفتيكِ فحسب، بل ينعّم ويرطّب يديكِ على حدّ سواء. يكفي أن تقومي بفرك يديكِ بكمية قليلة من هذا المستحضر لتنعّميها وتتخلّصي من التشقّقات.



5- مرطب الشفاه للتخفيف من علامات التعب تحت العين



إن نفذتِ من كريم العينين، ضعي كمية قليلة من مرطّب الشفاه تحت عينيكِ في حال شعرتِ أنّها متعبة أو جافة، لإعادة توهّجها.



6- مرطب الشفاه من أجل إزالة المكياج



ضعي القليل من كريم المرطّب على قطنة ثمّ دلّكي عينيكِ بها بلطف للتخلّص من الماسكارا، الكحل وظلال العيون.



7- مرطب الشفاه من أجل إزالة تلطيخات المكياج



عند تطبيق المكياج قد تقومين ببعض التلطيخات عن غير قصد، بدلاً من زيادة الطين بلّة استخدمي مرطّب الشفاه للتخلّص منها. ضعي القليل منه على المكان الملطّخ وامسحي النقط بنعومة بواسطة القطنة.



8- مرطب الشفاه من أجل إضاءة المكياج



لا تملكين هايلايتر؟ لا بأس في ذلك، فمرطّب الشفاه يغنيكِ عن هذا المستحضر! طبّقي القليل من المرطّب بواسطة إصبعكِ (في حال كان على شكل علبة دائرية) فوق كرسي الخدّين بعد وضع بودرة الخدود، للتمتّع بوجه مشرق ومضيئ. في حال كان المستحضر على شكل أصابع فطبّقيه مباشرة على المكان الذي تريدين إضاءته.



9- مرطب الشفاه من أجل ظلال عيون لامعة



ضعي القليل من مرطّب الشفاه فوق ظلال العيون، لتمنحي عينيكِ لمعة جذابة. إضافة إلى ذلك، يعمل هذا المستحضر على تثبيت لون ظلال العيون طيلة اليوم.



10- مرطب الشفاه من أجل علاج احمرار البشرة



مرطّب الشفاه يعمل كمعالج لاحمرار البشرة الناتج عن العوامل البيئية، وذلك بفضل تركيبته الخفيفة.

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