طريقتان لإزالة مناكير الجل في المنزل دون إلحاق الضرر بأظافركِ

الوكيل الإخباري - عدد كبير من السيدات يملن إلى وضع مناكير الجل في الصالون أكثر من طلاء الأظافر العادية، كونها تدوم لوقت أطول وتمنح الأظافر جمال أكثر. عادةً يتم إزالة هذا النوع من المناكير في الصالون التجميلي، حرصاً على عدم إلحاق الضرر بالأظافر، إلاّ أنه يمكنكِ عزيزتي التخلّص من طلاء الأظافر هذا في المنزل، من خلال طريقتين سهلتين للغاية، لن تؤذي أظافركِ أبداً، تعرّفي عليهما !



إزالة مناكير الجل في المنزل:

اضافة اعلان





الطريقة الأولى

هذه الطريقة هي فعلاً سهلة ولا تتطلّب الكثير من الوقت. أنتِ بحاجة إلى:



سائل مزيل طلاء الأظافر



10 كريات صغيرة من القطن



ورقة فويل



مبرد للأظافر



كأول خطوة، استخدمي قطنة واحدة، ضعي عليها القليل من مزيل المناكير ومرريها على أظافركِ لإزالة اللمعان أو يمكنكِ إزالة القشرة السطحية من المناكير من خلال المبرد. ثانياً، غمسي كريات القطن الـ10 في السائل المزيل وضعي واحدة على كل ظفر. من بعدها، لفي الأظافر بشكل منفصل، بقطعة صغيرة من ورق الفويل. انتظري لمدّة 15 دقيقة، لتتخلّصي بعدها من مناكير الجل.





الطريقة الثانية

هذه الطريقة قد تتطلّب منكِ وقت أكثر، لكن لا شكّ أن مفعولها قويّ وستخلصك من المناكير الجل على الأظافر. أنتِ بحاجة إلى:



وعاءان بأحجام مختلفة:



سائل مزيل طلاء الأظافر



مياه



مبرد للأظافر



قطعة خشبية مخصصة لتنظيف الأظافر



كل ما عليكِ فعله هو أن تملئي الوعاء الكبير بالماء الفاتر، ضعي فيه الوعاء الصغير واملئيه بمزيل طلاء الأظافر. أزيلي القشرة السطحية للمناكير من خلال مبرد الأظافر. من بعدها، انقعي يديكِ في الوعاء لمدّة 15 دقيقة. ستلاحظين أن المناكير الجل بدأ يتفكك ويتقشر. استعيني بالقطعة الخشبية لإزالة القشرة بالكامل.



ملاحظة مهمة: في كلتا الحالتين، احرصي على ترطيب الأظافر من بعد تنظيفها من خلال الكريم المرطب أو الزيوت.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك